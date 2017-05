Baba Yega en Kabouter Plop brengen samen nieuwe versie van Kabouterdans

Door: redactie

20/05/17 - 20u47 Bron: Eigen berichtgeving

De winnaars van Belgium's Got Talent gaven vandaag twee shows in Flanders Expo te Gent. Baba Yega had onder andere Jamilla Baidou en Gers Pardoel uitgenodigd om hun show kleurrijker te maken.



Het publiek werd pas echt enthousiast op het moment dat Kabouter Plop een nieuwe versie van de Kabouterdans kwam brengen. De show was visueel een absolute topper, al hadden we de indruk dat Baba Yega de lat net iets te hoog had gelegd.



Het publiek was niet altijd mee en vooral het einde van de show was een teleurstelling.