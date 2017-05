Lena Dunham annuleert tournee wegens gezondheidsproblemen

LDL

20/05/17 - 04u50 Bron: ANP

© getty.

Lena Duham moet vanwege gezondheidsproblemen de tournee Lenny IRL in de Verenigde Staten afzeggen. De endometriose, waar zij al jarenlang aan lijdt, bezorgt haar te veel pijn. Ze wordt opnieuw geopereerd. Dit schrijft ze in een nieuwsbrief die integraal op de website van The Hollywood Reporter staat.

Endometriose is een chronische aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. Een maand geleden onderging ze een vijfde operatie in een jaar tijd om daarmee de chronische pijnen te bestrijden. Begin mei verscheen de Girls-actrice kort op het Met Gala in New York, dat ze vroegtijdig moest verlaten wegens complicaties.



''Mijn lichaam, dat me al vele jaren allerlei soorten pijn bezorgt, kan deze tournee niet aan'', schrijft Lena. ''Lenny gaat erover dat we 100 procent van onszelf moeten geven en dat kan ik niet opbrengen. Om eerlijk te zijn heb ik nog nooit zoveel pijn gehad. Nadat ik dacht dat ik vrij was van endometriose blijkt de ziekte op diepere plekken te zitten. Ik word opnieuw geopereerd."



De tournee langs zes Amerikaanse steden zou op 31 mei beginnen in St. Louis. Lena Dunham zou optreden met onder anderen de comedians Sasheer Zamata, Morgan Murphy, Charla Lauriston en Jacqueline Novak.