Kim Gevaert (38) verwacht vierde kindje

Door: redactie

20/05/17 - 07u49

© photo news.

Kim Gevaert (38) is opnieuw zwanger. In augustus verwelkomen de voormalige topsprintster en haar partner Djeke Mambo hun vierde kindje. Het nieuws wordt bevestigd door Kims mama. "Je kan er nu ook niet naast kijken", lacht Mieke Vandekerckhove (69), die meegeeft dat de zwangerschap prima verloopt.



Precies een jaar nadat Gevaert in de zomer van 2008 met atletiek stopte, beviel ze van haar eerste kind, Vince. Daarna volgden zoontje Romeo en dochtertje Lili. De ex-atlete heeft altijd gezegd dat ze een groot gezin wil.



"Kim komt zelf uit een gezin van vier kinderen", aldus haar mama - die naar eigen zeggen meteen wist dat haar dochter opnieuw zwanger is. "Een moeder ziet zoiets, hé." Extra leuk is dat Kim samen zwanger is met de partner van haar jongste broer. Zij bevalt een maandje later.