Justin Theroux sleept buurman voor rechter

20/05/17 - 03u42 Bron: ANP

Justin Theroux en Jennifer Aniston zijn in een heftige burenruzie verwikkeld. Justin heeft ondertussen zelfs een rechtszaak aangespannen. Uit de rechtbankstukken blijkt volgens TMZ dat de buurman heeft gedreigd hun water en de elektriciteit af te sluiten.

Justin Theroux en Jennifer Aniston zijn hun appartement in de New Yorkse wijk Greenwich Village grondig aan het renoveren en dat levert nogal wat overlast op bij de onderbuurman. In de rechtbankdocumenten staat dat de onderbuurman klaagt dat de aangebrachte geluidsisolatie niet afdoende is. De onderbuurman wil dat Justin 25.000 dollar extra uitgeeft aan geluidswerende materialen.



Volgens Justin dreigt de onderbuurman de water- en elektriciteitsvoorziening die naar het dakterras leiden af te sluiten als hij niet ingaat op zijn eisen. Ook valt de buurman bouwvakkers lastig en dreigt hij de klimop bij Anniston en Theroux weg te snoeien. Daarnaast dreigde de man naar de media te stappen om het imago van Theroux te bezoedelen.



De acteur van The Leftovers eist 350.000 dollar van zijn onderbuurman.