Cher schaamt zich voor eigen muziek

Zangeres en actrice Cher zal thuis niet snel een album van zichzelf beluisteren. "Ik ben geen fan van Cher", zegt de zangeres in een interview met muziekblad Billboard.

Cher zegt zich zelfs te schamen voor de nummers die ze in de jaren zeventig maakte. Liever had ze meer geklonken als Joni Mitchell of the Eagles. Volgens Cher ligt haar persoonlijke "esthetische smaak" niet in de richting van haar muziek.



Ook de nummers die Cher later maakte, kunnen haar niet bekoren. Haar album It's A Man's World uit 1995 noemt ze "rommel". "Ik heb geen flauw idee meer wat erop staat, ik vond het allemaal niks."



Over haar grootste hit Believe is Cher evenmin positief. De zangeres noemt de opnamen van het nummer uit 1999 "een nachtmerrie" en vertelt dat ze kwaad de studio uitrende, waarna auto-tune gebruikt werd om het nummer af te maken.