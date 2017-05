Leonardo DiCaprio en 25-jarig model zetten punt achter relatie

Door: redactie

De 25-jarige Nina Agdal en Leonardo Dicaprio hebben na een jaar besloten een punt achter hun relatie te zetten. © Instagram, EPA.

Leonardo DiCaprio is weer vrijgezel. De 42-jarige acteur was ongeveer een jaar samen met het 25-jarige model Nina Agdal, maar onlangs is de relatie gestrand.