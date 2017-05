Gebeden hielpen Val Kilmer door kankerbehandeling

LDL

18/05/17 - 05u33 Bron: ANP

Val Kilmer in 2011 © epa.

Tijdens zijn behandelingen tegen mondkanker voelde acteur Val Kilmer zich sterker dankzij gebeden die hij ontving. Dat vertelt de 57-jarige acteur in een vraaggesprek op Reddit. In april vertelde hij op dezelfde website al openhartig over de mondkanker die hem trof.

"Ik ben zeer dankbaar voor alle gebeden van over de hele wereld", schreef Kilmer die een overtuigd christen is. "Doorheen de hele geschiedenis zijn veel mensen genezen door gebed. En velen zijn overleden door de moderne geneeskunde", vervolgde de acteur.



Michael Douglas

Vorig jaar vertelde Kilmers vriend en collega Michael Douglas tijdens een interview dat de acteur leed aan "dezelfde ziekte als ik". Douglas werd in 2010 behandeld voor mondkanker.



In een post op Facebook ontkende Kilmer dat verhaal destijds in alle toonaarden. Michael bood hem daarop zijn excuses aan. "Hij probeerde me waarschijnlijk te helpen omdat de pers zich afvroeg waar ik was", zo verklaarde Kilmer de goedbedoelde actie van collega Douglas.



De acteur was verrast dat mensen, ook in het ziekenhuis, samen met hem voor zijn welzijn wilden bidden. "Zelfs twee van mijn artsen hebben met mij, voor mij, gebeden".