Beroemdste bruidsmeisje wordt zelf bruid: Pippa trouwt als een royal

CELIEN MOORS

17/05/17 - 05u00

Nog vier dagen en de 33-jarige Pippa Middleton, zus en befaamd bruidsmeisje van hertogin Kate, mag zich zélf een getrouwde vrouw noemen. Voor zover bekend zijn de voorbereidingen voor het huwelijk met haar bankier niet min: 'bridezilla' Pippa legt haar gasten zeer strikte regels op. En het haast koninklijke feest krijgt een Belgisch strikje errond.

Toen Philippa - Pippa - Middleton als kleine meid en tennisfanaatje van haar huwelijk droomde, vertelde ze haar ouders Michael en Carole dat ze dat liefst van al in tennistenue zou doen. Wij denken dan: wit jurkje, witte sokken, witte sportschoenen - zij bedoelde eerder: zolang ze maar zonder romantische poespas voor het altaar zou staan. Zulke dromen veranderen wanneer je twee jaar oudere zus met de Britse kroonprins trouwt en je tijdens de viering een nauw aansluitende witte jurk laat dragen.



Het is al zes jaar geleden dat Pippa's poep hemelse adjectieven toegeschreven kreeg toen ze elegant de sleep van zus Kate Middleton droeg. In een half zo duur kleedje stond Pippa in dubbel zo grote schijnwerpers als Kate zelf. De verwachtingen liggen hoog, nu ze het mag overdoen op haar eigen huwelijk. Verloofde heet James Matthews, 41 jaar oud en bankier/multimiljonair. Met een joekel van een diamanten ring vroeg hij haar ten huwelijk in juli 2016. De twee hadden al enkele afspraakjes in 2012, waarna Pippa drie jaar een relatie met een ander had. In 2015 sloeg de vonk dan toch écht over en aanstaande zaterdag 20 mei mag het koppel zich man en vrouw noemen. De Britten smullen al weken van de geruchten over locaties, gastenlijsten, diëten en facturen.



