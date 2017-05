Catherine Zeta-Jones: "Onze kinderen willen het maken in Hollywood. Wie ben ik om hen tegen te houden?"

KRISTIEN GIJBELS- MORATO

© BELGAIMAGE.

HLN IN HOLLYWOOD Ze gingen vier jaar geleden even uit elkaar, maar het huwelijk van Catherine Zeta-Jones (47) en Michael Douglas (72) is anno 2017 sterker dan ooit. Dat zegt de Welshe actrice in een openhartig gesprek met onze Hollywoodreporter: "We hebben heel wat ups en downs gekend, maar Michael en ik zijn er in geslaagd om uit dat diepe dal te klimmen."

Onze reporter in Hollywood Kristien samen met Catherine Zeta Jones. © RV. Het was liefde op het eerste gezicht toen Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas elkaar in 1998 op het Filmfestival van Deauville leerden kennen. Hun relatie werd de eerste twee jaar uiterst geheim gehouden omdat Douglas op dat moment nog getrouwd was met de Amerikaanse filmproducente Diandra Luker. Maar toen Douglas scheidde, stapten de Hollywoodsterren datzelfde jaar nog in het huwelijksbootje en verwelkomden ze hun eerste kind: Dylan (nu 16). Daarna werd het gezin compleet gemaakt met de geboorte van dochtertje Carys (nu 14).



