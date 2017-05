Ex van Barbie moedeloos: "Rolf doet alles om mij gek te maken"

Bewerkt door: mvdb

Michael en Samantha 'Barbie' in betere tijden. © anp.

Michael van der Plas krijgt het flink op zijn zenuwen van Rolf Tangel, de nieuwe liefde van zijn ex, het Nederlandse realityfenomeen Barbie. Tangel beweert dat hij zaterdag ernstig is bedreigd door Michael, maar volgens hem overdrijft de gewezen pornoster.

Rolf Tangel en Barbie maakten enkele weken geleden hun relatie bekend. © Facebook Rolf Tangel.

"Hij post van alles op z'n Facebook. Ik vind dat een beetje vervelend worden", vertelde Michael vanuit Spanje, waar hij een feestcafé runt, aan het tv-programma RTL Boulevard over het voorval.



Michael zocht Rolf zaterdag op zijn werk op, bij een tankstation in Den Haag. "Ik ben bij de benzinepomp naar binnen gelopen met m'n dochter erbij en heb gewoon gezegd: jongen, kap ermee waar je mee bezig bent en zeker niks over m'n kleine meisje en m'n kinderen zeggen."



Michael zei ook tegen Rolf dat hij "nog wel eens met hem zou praten zonder camera's erbij". "Als hij dat ziet als een ernstige bedreiging en dan gelijk naar de politie rent om zichzelf weg te zetten als het zielige jongetje. Ja, ik vind dit heel ver gaan."



Volgens Michael probeert Rolf "alles om mij gek te maken". "Ik word er een beetje moedeloos van eigenlijk."