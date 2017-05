Ozzy en Sharon Osbourne opnieuw getrouwd

kv

Ozzy en Sharon Osbourne hebben hun huwelijkgeloften hernieuwd. Tijdens een intieme ceremonie in Las Vegas beloofden de rocker en zijn vrouw elkaar opnieuw eeuwige trouw, meldt Hello! Magazine.

"Voor mij was dit onze echte trouwdag", vertelde Ozzy aan het blad. "Dit is de dag die ik me herinner. Sharon en ik hebben zo veel meegemaakt, dit voelt echt als een nieuw begin."



De Black Sabbath-rocker is al 34 jaar getrouwd met Sharon, maar vorig jaar wankelde het huwelijk. De twee gingen tijdelijk uit elkaar nadat duidelijk was geworden dat Ozzy een affaire had met zijn kapster. Na een paar maanden apart vonden Ozzy en Sharon elkaar weer. Eind vorig jaar zeiden de Osbournes al opnieuw te willen trouwen.



"Ik heb een enorme fout gemaakt", blikt Ozzy in Hello! Magazine terug op zijn overspel. "Zonder Sharon ben ik niets. Ik hou van haar. Ik kan echt zeggen dat ik van niemand anders heb gehouden dan van mijn vrouw."

Ook voor Sharon betekenen de hernieuwde trouwgeloften een nieuwe start. "Het was moeilijk hem weer te vertrouwen, maar ik kan me een leven zonder Ozzy niet voorstellen. De ceremonie was prachtig. We zijn opnieuw verliefd geworden op elkaar."