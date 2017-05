Nicolas en Evelien: "Onze eerste tongzoen was er snel, en het vervolg ook"

TK

Het seizoen van Blind Getrouwd was dit jaar een echt succesverhaal, en dat kwam mede door Nicolas en Evelien. Ze werden stapelverliefd en sliepen vanaf nacht één samen in een bed. "Ik vond dat evident. We waren tenslotte getrouwd", vertelt Evelien in Dag Allemaal. "Onze eerste zoen kwam er ook al snel, en het vervolg liet daarna ook niet lang op zich wachten."

De twee tortelduiven doen het prima in Vlierzele. "De dag na ons beslismoment heeft Nicolas zijn spullen gepakt om bij mij in te trekken in Vlierzele. Daar blijven we wonen", aldus Evelien in Dag Allemaal. Het was meteen raak tussen de twee. "Op ons huwelijksfeest kende ik Evelien amper een paar uur, maar toen al was ik zo goed als zeker dat wij na het experiment samen zouden blijven", stemt Nicolas in. "Onze eerste ontmoeting was wauw. Zo'n coup de foudre had ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. Ik ben er elk moment zeker van geweest dat Evelien de juiste is. Ik begrijp niet hoe het kan, maar zij is alles wat ik zocht. Het zorgt voor een zalige gemoedsrust."



De twee sliepen na het feest meteen in hetzelfde bed. "We sliepen wel samen, maar er gebeurde niks méér, hé. Ik vertrouwde Nicolas." Er was echter snel sprake van meer. "We zijn altijd heel open geweest over alles. Dus ook over onze drang naar intimiteit. Op tv zag je ons na een paar dagen al samen in bad. Dat was niet zomaar, hé?" Nicolas denkt daar hetzelfde over. " Evelien en ik zijn niet preuts en wilden volledig voor onze relatie gaan. Hoe langer je wacht om over seks te praten, hoe moeilijker het wordt. We wilden ook niet met seks wachten tot we honderd procent zeker waren van elkaar. Het mocht gerust al wat sneller. Onze eerste tongzoen was er snel en voelde helemaal niet vreemd. En het vervolg liet daarna niet lang op zich wachten."



