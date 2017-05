Taylor Swift ruziet met dj over rechtszaak

Door: redactie

16/05/17 - 04u20

© epa.

Taylor Swift en de radio-dj die ervan wordt beschuldigd haar bij haar kont te hebben gegrepen, maken voorafgaand aan een rechtszaak ruzie over de getuigen.





De twee staan begin augustus tegenover elkaar in de rechtbank. Beide partijen willen dat de rechter getuigen van de ander niet toestaat. Taylor meent dat de financieel expert van David Mueller niet capabel is, de dj heeft bezwaar tegen de professor vrouwenstudies die de zangeres wil opvoeren, omdat zij geen graad in psychologie heeft.



Mueller ging in 2013 samen met zijn vriendin tijdens een meet and greet op de foto met de zangeres. Nadat het kiekje was genomen, beschuldigde het beveiligingsteam van Taylor de dj ervan haar onzedelijk te hebben betast, waarop het stel het gebouw uit werd gezet. Twee dagen later werd hij ontslagen. David beweert niets verkeerd te hebben gedaan, het team van Taylor gaf destijds als reactie dat het bewijs had overgedragen aan zijn werkgever.



Vernederend

Twee jaar na zijn ontslag besloot de dj Taylor aan te klagen voor het verliezen van zijn baan. De zangeres startte daarop ook een rechtszaak. Daarin schreven haar advocaten: "Het doel van deze claim is te laten zien dat Mueller schuldig is aan vernederend en immoreel gedrag jegens Ms. Swift, en als voorbeeld te dienen voor andere vrouwen die mogelijk aarzelen deze vernederende en buitensporige daden publiekelijk te herleven."



In de papieren benadrukte Taylor ook dat het niet ging om een onhandig uitgevoerde fotopose van David. "Mueller legde niet slechts zijn hand op Ms. Swift tijdens het poseren. Hij tilde haar rok op en betaste haar."