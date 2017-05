Ex van Barbie bedreigt pornoster Rolf

Bewerkt door: mvdb

15/05/17

Rolf Tangel postte enkele weken geleden deze foto met Samantha 'Barbie' van der Plas op zijn Facebookpagina. © Facebook Rolf Tangel.

De Nederlandse gewezen pornoster Rolf Tangel is naar eigen zeggen "ernstig bedreigd" door Michael van der Plas. De ex van zijn nieuwe vriendin, realityfenomeen Barbie (Samantha van der Plas - de Jong) kwam zaterdagmiddag langs op zijn werk bij een tankstation in Den Haag en daar ging het mis.