Door: redactie

15/05/17 - 21u46 Bron: vtmnieuws.be

Pascale Naessens heeft een nieuw boek uit, dit keer geen kookboek - maar het gaat natuurlijk wel over eten. "Openhartig over Eten", heet het. Naessens praat met 26 lezers en lezeressen van haar boeken. De rode draad is dat haar boeken hun leven hebben veranderd.