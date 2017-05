Sven Ornelis lanceert eigen culinaire blog

TK

Vlaanderen is een kookblog rijker: niemand minder dan radio-dj Sven Ornelis lanceert vandaag 'Would Be Chef', een culinair platform waarop hij onder meer recepten en heel wat tips deelt.

Op het culinaire platform Would Be Chef verzamelt Sven Ornelis al zijn nieuwste recepten, deelt hij het belangrijkste culinaire nieuws, niet te missen gastronomische adressen en tal van tips & tricks om zelf aan de slag te gaan achter het fornuis. Sven interviewt bekende foodies en gerenommeerde chefs en gaat op zoek naar hun keukengeheimen. Hij geeft verder ook zijn ongezouten mening over de restaurants die hij bezoekt in binnen- en buitenland.



"Ik kook graag en veel, maar ik ben geen echte chef van opleiding", vertelt Ornelis over het initiatief. "Meer een hobbykok die makkelijke, plezante, maar vooral lekkere recepten wil maken. Ik ben ook niet te beroerd om af en toe kant- en klare ingredi├źnten te gebruiken. Doen we dat niet allemaal? Maar sinds ik door veel te wandelen bijna 40 kilo ben afgevallen probeer ik meestal wel gezond te koken. Al is af en toe een grote zonde toegelaten. Via het culinaire platform Would Be Chef wil ik mensen inspireren om zelf in de keuken ook creatief te zijn. Iedereen Would Be Chef dus. Want lekker eten doen we toch allemaal graag?"



Het is niet de eerste stap die Ornelis zet in de culinaire wereld. Eerder schreef hij in 2011 'De Smaak Van Het Verlangen', een culinaire roman. In 2015 volgde zijn eerste kookboek 'De Would Be Chef', en een jaar later

werd die gevolgd door deel twee. Twee jaar lang maakte Sven ook recepten en culinaire columns voor de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws.