Sheldon uit 'The Big Bang Theory' getrouwd

Jim Parsons en zijn partner Todd Spiewak. © epa.

Sheldon uit The Big Bang Theory is getrouwd. Acteur Jim Parsons en zijn partner Todd Spiewak gaven elkaar zaterdagavond in New York het jawoord, meldt Page Six.



Parsons kwam in 2012 publiekelijk uit de kast in een artikel in de New York Times, waarin hij vertelde dat hij en Spiewak op dat moment tien jaar een relatie hadden. In 2014 zei hij desgevraagd tegen Ellen DeGeneres in haar show dat er voorlopig geen trouwplannen waren.



(Spoiler alert)







Opvallend is dat Parsons in de slotaflevering van dit seizoen van de hitserie als Sheldon een huwelijksaanzoek doet aan Farrah Fowler, gespeeld door Mayim Bialik.