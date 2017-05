Jani vindt de perfecte kandidaat voor een make-over: hijzelf in 2002

avh

14/05/17 - 14u01

© Instagram/janikazaltzis.

Jani geeft in 'Zo Man Zo Vrouw' fashionrampen een volledige make-over. Hij gruwt van witte kousen, fleece en driekwartsbroeken, maar vijftien jaar geleden was de look van Jani ook niet om over naar huis te schrijven. Vandaag deelt hij op Instagram een foto uit 2002: "Over slechte smaak gesproken. Ik heb een goede kandidaat gevonden van voor 'Zo Man Zo Vrouw'."