Jay Z tekent miljoenendeal met Live Nation en moet touren tot zijn 57ste

Jay Z heeft een tienjarig contract getekend met het Amerikaanse bedrijf Live Nation, dat de exclusieve rechten krijgt om de optredens en tours van de rapper wereldwijd te produceren. Volgens Variety is met de deal 200 miljoen dollar (184 miljoen euro) gemoeid.

"Ik ben samen met Live Nation in 2008 aan dit avontuur begonnen", aldus de rapper in een verklaring. "De afgelopen negen jaar hebben we de wereld rond gereisd en geweldige muziek gemaakt en de komende tien jaar blijven we het landschap van live-optredens herdefiniëren", vervolgt Jay Z.



Het contract behoort tot een van de best betaalde in de muziekindustrie. Live Nation sloot in 2007 eenzelfde soort overeenkomst met Madonna voor 120 miljoen dollar. De deal met Jay Z, die in het echt Shawn Corey Carter heet, houdt in dat de rapper tot zijn 57ste zal moeten optreden en touren.



Dat Live Nation een dergelijk geldbedrag biedt voor de productie van de optredens van de rapper is opmerkelijk want het laatste album van de 47-jarige New Yorker stamt uit 2013. Jay Z lijkt zich steeds meer op andere activiteiten te richten zoals de muziekdienst Tidal. Ook is hij de aanstaande vader van een tweeling samen met zijn vrouw, zangeres Beyoncé. Het stel heeft al een vierjarig dochtertje samen genaamd Blue Ivy.