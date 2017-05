Charlie Hunman: "Voor King Arthur wilde ik vechten"

MVDC

11/05/17 - 16u23 Bron: ANP, BuzzE

Charlie Hunman op de wereldpremi√®re van 'King Arthur': The Legend of the Sword © epa.

De Britse 'Sons of Anarchy'-acteur speelt de hoofdrol in de film 'King Arthur: Legend of the Sword', maar werd eerst niet gevraagd voor de auditie. Hunman wilde de rol zo graag dat hij naar de Verenigde Staten vloog om regisseur Guy Ritchie te overtuigen.

"Ik was pisnijdig dat ik niet gevraagd was voor de auditie", vertelt de Britse acteur aan het AD. "Toen heb ik zelf maar een vliegticket gekocht om hem te wijzen op zijn verkeerde beslissing."



Hunnam stelde zelfs voor op de vuist te gaan met andere kandidaten voor de rol. "Dan was ik helemaal zeker geweest van mijn zaak." Zijn vechtersmentaliteit kwam hem goed van pas, aangezien hij zich voor zijn rol als koning Arthur moest verdiepen in de vechtkunst. Lees ook Waarom Charlie Hunnam en zijn vriendin elkaar vier maanden lang niet spraken

