Kate Moss werkt aan documentaire over George Michael

11/05/17 - 07u06 Bron: ANP/BuzzE

© epa.

Kate Moss werkt mee aan een documentaire genaamd 'Freedom' over de in december overleden zanger en songwriter George Michael. Volgens de Britse krant The Sun staat het 49-jarige supermodel aan het hoofd van de productie van enkele scènes in de film.