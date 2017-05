Dwayne Johnson wil ooit gooi doen naar het Amerikaans presidentschap

MVDC

10/05/17 - 17u29 Bron: ANP, BuzzE

© epa.

Voor Dwayne 'The Rock' Johnson is een carrière in de politiek nog steeds een mogelijkheid. Het idee om president te worden, houdt hem al een jaar bezig. Dat zegt de 'Fast and Furious'-acteur in een interview met GQ.

In het verleden sprak Johnson zijn steun uit voor zowel Republikeinse als Democratische kandidaten, maar tijdens de verkiezingen vorig jaar hield hij zich bewust stil. Donald Trump en Hillary Clinton hadden allebei geprobeerd hem te strikken voor hun campagne.



"Ik heb het gevoel dat ik in een positie zit waarin ik veel invloed heb,en dat is uiteraard de reden waarom ze mij vroegen", zegt Johnson. Maar hij wilde liever niet bepalend zijn voor anderen. "Ik zou een groep mensen niet blij maken met mijn politieke opvatting en bovendien zou ik een mening van iemand kunnen veranderen. Dat is niet wat ik wilde." Lees ook Vin Diesel: "Ruzie met mij? Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe"

Dit wil Dwayne Johnson absoluut niet verliezen

Deze man waagde zich voor één dag aan dieet van 'The Rock' en dat viel geweldig tegen