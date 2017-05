Sarah Michelle Gellar 'Buffy' had last van postnatale depressie

MVDC

10/05/17 - 16u15 Bron: ANP, BuzzE

Sarah Michelle Gellar, bekend van haar rol als Buffy in 'The Vampire Slayer', had last van een postnatale depressie. Dat vertelt de 40-jarige actrice openhartig op Instagram. Gellar wil met haar bijdrage toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg in de Verenigde Staten 'in the picture' zetten.

"Kinderen krijgen is geweldig. Het verandert je leven meestal op een manier die je niet verwacht", schrijft de actrice onder een foto van zichzelf en dochter Grace op Instagram. "Maar net als vele andere vrouwen worstelde ik met een postnatale depressie na mijn eerste kindje. Ik zocht hulp en sloeg me erdoorheen. Het was de beste keuze uit mijn leven en ik ben er elke dag nog dankbaar voor."



Met deze getuigenis roept ze vrouwen met sombere gedachten na de geboorte op om hulp te zoeken, en de Amerikaanse afgevaardigden zich in te zetten voor toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Lees ook 15 jaar huwelijk voor Sarah Michelle Gellar: "Het is nog altijd hard werken"

