Erik Van Looys nieuwe liefde is een ex-topmodel

STIJN VAN HOVE

10/05/17 - 05u00

© Medialaan/rv.

"Ik ben ergens op proefcontract, denk ik. Ja, bij een fantastische madam." Erik Van Looy (55) gaf in 'Gert Late Night' te kennen dat er mogelijk een nieuwe vrouw in zijn leven is, en die krijgt nu een gezicht. Ingrid Parewijck (38) is pionier van de Vlaamse topmodellen en was in haar gloriejaren graag gezien op de covers van 'Elle' en 'Vogue'.