Virginie Claes over haar moeder die haar vader neerstak: "Hun relatie is er hechter door geworden"

Ex-Miss België Virginie Claes (34) staat voor haar eerste Moederdag sinds het echtelijke drama van haar ouders. Vorig jaar zat haar moeder een maand in de cel op verdenking van poging tot doodslag. Ze had tijdens een ruzie een mes in zijn borstkas gestoken. Na een week mocht het slachtoffer gelukkig het ziekenhuis verlaten. De familietragedie kwam voor Virginie bovenop een complexe zwangerschap.

Zelfs mijn papa heeft het haar nooit kwalijk genomen. Dat zegt veel, vind ik Virginie Claes in Dag Allemaal

Toch mag haar moeder zondag een cadeautje van haar dochter verwachten voor Moederdag. "Net als mijn schoonmoeder en m'n twee oma'kes", zegt ze in Dag Allemaal. "Maar ik weet nog niet of ik zondag langsga bij mijn ouders. Als ik gezellig op een terrasje blijf plakken, zal het voor een andere keer zijn".



"Alsof het nooit gebeurd is"

Met haar moeder gaat het inmiddels goed. "Eigenlijk praten wij heel weinig over 'het voorval'. Alsof het nooit is gebeurd. Mama's praktijk - ze is tandarts - draait ook weer op volle toeren. De patiënten hebben het er niet over. Ook niet tegen mij, trouwens. Allez, toch niet in mijn gezicht. Het betekent dat, ondanks wat er is gebeurd, iedereen weet wat voor een lieve vrouw mijn mama is".



"Zelfs mijn papa heeft het haar nooit kwalijk genomen. Dat zegt veel, vind ik. Hun relatie is er zelfs hechter door geworden. Het beste bewijs: we hebben vorig jaar met z'n allen samen Kerstmis gevierd. Natuurlijk heb ik ook moeilijke momenten gehad. Zeker wel. Tranen met tuiten heb ik gehuild, maar enkel als ik alleen in de auto zat. Ik ben volwassen genoeg om wat er allemaal is gebeurd te plaatsen. Daarover kan ik niet in detail treden, omdat de zaak nog altijd lopende is. Maar wat ik wel wil meegeven: zorg ervoor dat je altijd alles in z'n context kan plaatsen. Tenslotte weten alleen zij wat er gebeurd is. Maar als mensen hen erover aanspreken, vinden ze dat echt niet leuk".



Eind juli vorig jaar werd de moeder van Virginie Claes, de 60-jarige Véronique D., onder voorwaarden vrijgelaten. Ze moet zich houden aan een alcoholverbod en zoeken naar gepaste begeleiding.



