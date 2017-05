"Angelina Jolie koopt villa vlak bij Brad Pitt"

Bewerkt door: LB

Pitt en Jolie vijf jaar geleden. Ze zijn inmiddels twee jaar gescheiden. © Bruno.

Angelina Jolie heeft een aanbetaling gedaan op een villa op een paar kilometer van de woning van haar aanstaande ex-man, Brad Pitt. Volgens Entertainment Tonight wil Jolie dichter bij Pitt gaan wonen vanwege de kinderen.

De scheiding tussen het stel verliep sinds september buitengewoon moeizaam, met verwijten over en weer en een juridisch gevecht over bezoekrechten van Pitt aan hun zes kinderen. Maar volgens bronnen gaat het nu een stuk beter tussen de twee exen en is Jolie bereid te verhuizen om de kinderen de kans te geven beide ouders te zien.



"Angelina heeft in het verleden al gezegd dat ze wil dat de kinderen een relatie kunnen onderhouden met hun vader", vertelt een bron. "Het spreekt voor zich dat dichterbij wonen dan een van de opties is", vervolgt die bron.



Drankverslaving

In een openhartig interview met tijdschrift GQ vertelde Pitt begin mei dat hij zichzelf verantwoordelijk acht voor het stuklopen van de relatie met Jolie. "Sinds ik van school ben, kon ik me geen dag herinneren dat ik niet aan het zuipen was of een joint rookte. Toen ik mijn gezin stichtte, stopte ik met alles, behalve met drank", aldus de acteur. "Ik dronk veel te veel. Het werd echt een probleem."



Pitt volgt inmiddels therapie voor zijn alcoholverslaving. "Ik vind het geweldig. Echt geweldig", vertelde hij. "Al kostte het me wel even om de juiste therapeut te vinden", voegde de acteur eraan toe.



Angelina Jolie en Brad Pitt maakten eind september bekend dat ze na ruim twee jaar huwelijk uit elkaar gingen. Het acteurskoppel had al sinds 2004 een relatie.