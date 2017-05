Morgenavond gratis concert met Will Tura in Brussel: "We moeten onze twijfels meester blijven"

Peter De Smedt

6/05/17 - 16u34

Morgenavond is er op het Paleizenplein in Brussel het gratis concert 'België, dat zijn wij'. Afgelopen week repeteerden Will Tura, Natalia en Els De Schepper in Brussel en wij hadden een gesprek met Els en Will. De koning van het Vlaamse lied zingt graag voor België.



"Ik breng één nummer: 'Hoop doet leven'", aldus Tura. "Een titel die vandaag heel bruikbaar is, want we leven allemaal met een tikkeltje hoop. We moeten onze twijfels meester kunnen blijven. En dat met de gedachte 'hopelijk wordt het beter'."