Countrylegende Loretta Lynn (85) opgenomen in ziekenhuis na beroerte

LDL

6/05/17 - 06u12 Bron: The Guardian

Lynn in maart 2016 tijdens een optreden in Austin © ap.

Countrylegende Loretta Lynn is na een beroerte opgenomen in een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Tennessee. Haar entourage verwacht dat ze volledig zal herstellen.

Een woordvoerster van Lynn's platenlabel Sony Music bevestigt dat de 85-jarige legendarische zangeres is opgenomen in een ziekenhuis in Nashville, Tennessee. Donderdagavond zou ze in haar huis in Hurricane Mills een beroerte hebben gekregen.



Op de website van de zangeres staat te lezen dat ze bij bewustzijn is en een volledig herstel in de maak is. Wel werd haar aangeraden om het rustig aan te doen, dus geplande optredens worden voorlopig uitgesteld.



Lynn reeg in de jaren zestig de hits aan elkaar: Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill en One's on the Way zijn er maar enkele van. In haar songs is ze fier op haar bescheiden afkomst en spreekt ze open over haar ervaring als jonge echtgenote en moeder in een arme regio. Haar reputatie is die van een eerlijke songschrijfster die openlijk praat over seks, echtscheiding, bedrog en zelfs anticonceptie.



Met haar echtgenoot, die in 1996 overleed, kreeg Lynn zes kinderen. Haar autobiografie uit 1977 werd verfilmd en leverde Sissy Spacek een Oscar op. In 2005 won ze nog twee Grammy's voor haar album Van Lear Rose. Ze staat nog steeds op het podium, al moest ze ook vorig jaar na een val een reeks concerten uitstellen. In august wordt nieuw werk verwacht van haar. We hopen alvast mee op een snel en volledig herstel.