Steven Seagal mag Oekraïne niet binnen: "Hij is gevaar voor nationale veiligheid"

5/05/17 - 19u52 Bron: Belga

De Amerikaanse actieheld en vechtsportvedette Steven Seagal mag de volgende vijf jaar het Oekraïense grondgebied niet betreden. Kiev beschouwt de filmster immers als een "gevaar voor de nationale veiligheid". Dat meldt het agentschap Interfax.

Het is niet zeker of Seagal het voornemen had om Oekraïne een van de volgende jaren te bezoeken. Seagal, die in november het Russische staatsburgerschap verwierf, komt openlijk uit voor de aanhechting door Rusland van het schiereiland Krim.



Blijkbaar is men in Kiev vergeten dat Seagal 'Hard to Kill' is en een zwarte gordel in de zevende graad heeft in het aikido. De 65-jarige Hollywoodvedette is een geboren en getogen Californiër die na enig genealogisch onderzoek tot de vaststelling kwam dat hij Russische en Mongoolse voorvaderen heeft. De acteur van 'Under Siege' is -net als onder meer Gerard Depardieu- een Poetinfan.