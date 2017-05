Candace en Michelle proberen het geschifte dieet van een Victoria's Secret-model: "Dit wensen we zelfs onze ergste vijand niet toe"

Sven Van Malderen

Hoe geschift is het dieet van Victoria's Secret-modellen echt? Dat wilden Candace Lowry en Michelle Khare wel eens uittesten. De meisjes beten vier dagen lang op hun tanden: eerst volgden ze het 'normale' regime, daarna schakelden ze nog een versnelling hoger met het vloeibare dieet. Hun conclusie? "Vreselijk. Dit wensen we zelfs onze ergste vijand niet toe."

De YouTube-sterren baseerden zich voor hun experiment op de woorden van Adriana Lima uit 2011. In de aanloop naar een belangrijke show hongerde de Braziliaanse schoonheid zich toen helemaal uit. "Negen dagen lang leefde ik enkel op water en proteïneshakes, geen vast voedsel dus", verklapte het topmodel. "Tot twee dagen voor de show dronk ik vier liter water. Daarna schakelde ik over naar een normale hoeveelheid. In de laatste twaalf uur consumeerde ik helemaal niets meer, zelfs geen slokje. Daardoor droogt je lichaam uit en kan je tot drie kilogram verliezen."



Havermout en sinaasappel

Zo gezegd, zo gedaan. De proefkonijnen begonnen eerst nog rustig, met onder meer een ontbijt van havermout, eiwitten, stukjes sinaasappel en yoghurt. Als avondeten volgde een "doodsaaie" kipfilet met broccoli en quinoa.



Na één dag voelde Michelle zich al bijzonder moe. "Maar het was wel te doen. De portie was zelfs groter dan normaal, het is een goede basis om gezond te eten", klinkt het.



"Puur overleven"

Het vloeibare alternatief dat in de laatste twee dagen uitgeprobeerd werd, betekende voor beiden een heuse lijdensweg. "Dat was puur overleven. Ik kreeg zelfs last om in slaap te vallen, hoe kan je zoiets negen dagen uithouden? Het is absoluut geen gezonde methode om af te vallen. Een normaal iemand overweegt zoiets niet, waarom doen die topmodellen dat dan zichzelf aan?"



"Vroeger keek ik op naar zulke meisjes. Hoe kan ik er als hen uitzien, vroeg ik me telkens af. Als kind zou ik dit dieet waarschijnlijk uitgeprobeerd hebben, maar nu raad ik het toch af. Als je op deze manier vermagert, komen de kilo's er na een tijdje toch terug aan. Met het risico dan nog dat je metabolisme om zeep is."