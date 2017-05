Vin Diesel feliciteert rivaal Dwayne Johnson

TK

Ondanks aanhoudende geruchten dat de twee elkaar niet kunnen luchten of zien, stuurde Vin Diesel dinsdag gelukswensen naar Dwayne Johnson. The Rock vierde zijn 45e verjaardag.

Bij een foto waarop de twee lachend met elkaar praten, schreef Vin: "Terugkijken op wat we allemaal hebben bereikt. Schouder aan schouder, tegen alle verwachtingen in. Trots." Hij wenste 'Hobbs', zoals Dwayne in de filmserie Fast & Furious heet, een fijne verjaardag.



De ruzie tussen Dwayne en Vin ontstond tijdens de opnames van de achtste film uit de reeks. The Rock plaatste een bericht op Facebook waarin hij 'een collega' een slechte werkhouding verweet. "Als je de film straks ziet en het lijkt alsof ik niet acteer in scènes waarin mijn bloed kookt, dan klopt dat", schreef hij. Alhoewel hij Vin niet bij naam noemde, wees alles erop dat Dwayne wel hem bedoelde.



Filmstudio Universal meldde later dat het meningsverschil was bijgelegd, maar de twee acteurs verschenen nooit meer samen. Tijdens de promotietoer voor The Fate Of The Furious deden zij steeds verschillende steden of zelfs landen aan. Eerder deze maand ging het gerucht dat Vin, die ook producent is van de filmreeks, een scène van Dwayne en Jason Statham had laten schrappen omdat de chemie tussen die twee te veel aandacht kreeg. Inmiddels meldde onder meer Deadline dat een spin-off met Dwayne en Jason inderdaad in de maak is.