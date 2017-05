Rapper Boef krijgt 20 uur taakstraf voor vernielen politieauto

Peter Winterman - Bonne Kerstens

De Nederlandse rapper Boef heeft 20 uur taakstraf gekregen voor het vernielen van een politieauto. De rapper uit Tilburg scoort momenteel ook bij ons een hit met zijn 'Habiba'. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) had 40 uur geëist, waarvan 20 voorwaardelijk. De rapper gaat tegen de uitspraak in beroep.

Boef was vandaag zelf niet in de rechtbank aanwezig. Zijn advocaat las een verklaring voor. Volgens zijn advocaat had Boef meteen spijt van zijn actie in Zoetermeer (nabij Den Haag). Dat zou onder meer blijken uit het feit dat hij direct na de vernieling geld ging afhalen en een vergoeding van 1.465 euro aan de politie betaalde.



"Ik had die avond te veel gedronken en ging een weddenschap aan met vrienden. Dat was dom. Het was een misplaatste grap." De rapper wilde volgens zijn advocaat de politie niet provoceren. Maar hij begrijpt wel dat de agenten dat anders zeggen. Met het betalen van de schade dacht hij dat de kous af zou zijn. Lees ook Emma Bale, Boef en The Van Jets op Pukkelpop

Niet grappig Het OM vond de actie van boef 'niet grappig' en eiste dan ook een fors hogere taakstraf dan normaal geëist zou worden voor het vernielen van een politieauto. Een verzachtende omstandigheid was de inzet van zijn top 40-hit Habiba voor giro 555 (het Nederlandse equivalent van de hulpactie Hongersnood 12-12,red.), aldus het OM.



De advocaat van rapper Boef wilde een vrijspraak. "Mijn cliënt is een lichtgewicht, niet qua muziek, wel qua gewicht. Hij ondervindt hiermee schade, omdat de media aanwezig is. En dat terwijl hij zo goed bezig is." Zijn advocaat gaf aan teleurgesteld te zijn met de uitspraak. Boef krijgt 300 euro terug van de politie, voor de te veel betaalde schadevergoeding.



Motorkap

Sofiane Boussaadia, zoals Boef in het echt heet, zou in maart een aanloopje hebben genomen en zich hebben laten vallen op een politieauto. Daarna zou hij op de motorkap hebben gesprongen, terwijl vrienden toekeken. In januari kreeg Boussaadia een taakstraf van 80 uur (waarvan 40 voorwaardelijk) voor het beledigen van agenten. In een van zijn vlogs riep Boef naar een Tilburgse rechercheur: "Ik neuk je dochter!."