redactie

3/05/17 - 09u40

© photo_news.

video

Stan Van Samang kwam deze ochtend zijn nieuwe single The Load live zingen bij het Joe-ochtendduo Sven Ornelis & Anke Buckinx. Stan wordt binnenkort papa, maar het geslacht van de baby wil hij niet verklappen. Toch denkt Anke te weten dat het een meisje is. Daarom had ze voor Stan een paar "afgedankte" kleertjes van haar dochtertje Lou meegebracht.