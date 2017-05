Ashton Kutcher: "Mijn dochter denkt dat haar broertje haar baby is"

MVDC

2/05/17 - 18u00 Bron: ANP, BuzzE

© Kos.

video Wyatt, het dochtertje van Ashton Kutcher en zijn echtgenote Mila Kunis, is dol op haar broertje Dimitri. Dat vertelde de acteur aan Ellen DeGeneres. Er is echter wel een probleem: "Wyatt denkt dat Dimitri haar baby is i.p.v. haar broer", zei Ashton in de populaire talkshow.