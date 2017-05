Rapper eist 20 miljoen van mediagigant wegens emotionele schade

MVDC

De Amerikaanse rapper The Game heeft Viacom aangeklaagd voor nalatigheid en het indirect toebrengen van emotionele schade. Viacom is het moederbedrijf van onder meer MTV en Nickelodeon. The Game eist daarom een schadevergoeding van ongeveer 20 miljoen dollar of 18 miljoen euro.

De rapper vindt dat het bedrijf hem niet voldoende beschermd heeft in zijn tijd als presentator van realityshow She's Got Game op zender VH1. Een voormalig kandidaat uit het programma beschuldigde de muzikant vorig jaar van aanranding. De vrouw won de zaak en besliste dat The Game haar ruim 6 miljoen euro schadevergoeding moest betalen. Het hoger beroep dat hij daarop aanspande is nog niet afgerond. Lees ook Man klaagt R&B-zanger R. Kelly aan wegens affaire met zijn vrouw

Strafblad

Diezelfde vrouw staat ook centraal in de zaak tegen Viacom. In een aanklacht die de rapper gisteren indiende, beweert hij dat de zender nalatig is geweest in de selectie van de kandidaten. Een arts die voor het programma werkt, zou deelname van de vrouw in kwestie afgeraden hebben vanwege haar strafblad. Hierop stonden meerdere geweldsdelicten.