Jeroen Meus: "Mijn huwelijkscrisis heeft anderhalf jaar aangesleept"

TK

2/05/17 - 10u14 Bron: HUMO

© photo news.

Jeroen Meus vormt samen met zijn vrouw Stéphanie en zoontje George een hecht gezin. Al ging dat niet altijd vanzelf, vertelt hij in HUMO. "Ik en mijn vrouw hebben een huwelijkscrisis overleefd. Ik ben er als een toffere mens uit gekomen. Ik waardeer en respecteer mijn vrouw nu meer dan pakweg vijf jaar geleden."

"We hebben heel lang geprobeerd om een kind te krijgen, wat een geweldige druk op onze relatie zette", legt Jeroen uit. "George, onze zoon, is een ivf-kind. Ik zal toen ook wel erg met mezelf bezig zijn geweest, al vond ik van niet. In ieder geval was ik toen op mijn carrière gefixeerd. Elke dag applaus krijgen doet wel iets met je. Je wordt er almaar gevoeliger voor, en soms ga je er zelfs naar op zoek, wat heel link is. Mijn vrouw en ik gingen bijna scheiden en we zijn toen naar een relatietherapeut gegaan."



"Toen we na die therapeutische sessie weer buiten stonden, kwamen we niet meer bij van het lachen: `Wat was dít?' En die lachstuip haalde op een wonderlijke manier de druk van de ketel. Ik heb al eens gedacht dat humor ons huwelijk heeft gered. Soms ben ik thuis van het ene moment op het andere een eikel, meestal omdat iemand zijn werk niet goed heeft gedaan, maar nu besef ik altijd dat mijn vrouw daar geen hol mee te maken heeft. En ik herpak me. Het is goed zoals het nu gaat tussen ons. We zijn erdoor gekomen, wat niet alle koppels kunnen, want die crisis heeft wel anderhalf jaar aangesleept. We hebben ervoor gevochten."



Lees het hele interview vandaag in HUMO.