Val Kilmer leed dan toch aan kanker

Val Kilmer in 2011 © epa.

Val Kilmer is genezen van mondkanker. Dat maakte de acteur bekend tijdens een vragensessie op Reddit.

Eerder sprak Kilmer geruchten dat hij aan de ziekte leed tegen. Vorig jaar vertelde zijn vriend Michael Douglas tijdens een interview dat de Batman-acteur leed aan "dezelfde ziekte als ik". Douglas werd in 2010 behandeld voor mondkanker. In een post op Facebook ontkende Val dat verhaal destijds in alle toonaarden. Michael bood hem daarop zijn excuses aan.



Val deed deze week een Ask Me Anything-sessie op Reddit. Toen iemand hem daarbij vroeg hoe het nu precies zat met het de uitspraken van Michael, gaf de acteur in zijn antwoord aan dat hij wel degelijk kanker heeft gehad. "Hij probeerde me waarschijnlijk te helpen omdat de pers zich wellicht afvroeg waar ik was. En ik heb wel een genezing van kanker meegemaakt, mijn tong is nog steeds opgezwollen maar heelt steeds beter. Ik klink alleen nog niet als mezelf."