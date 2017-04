Eric Dane is depressief: opnames The Last Ship stilgelegd

Door: redactie

1/05/17 - 04u00 Bron: ANP

Eric Dane tijdens een honkbalwedstrijd in 2007 © epa.

Acteur Eric Dane, vooral bekend als dokter McSteamy uit Grey's Anatomy, lijdt aan een depressie. De opnames van Erics huidige serie The Last Ship zijn stilgelegd zodat hij aan zijn problemen kan werken, zo laat zijn woordvoerder weten aan Us Magazine.