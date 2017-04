Katy Perry deelt taarten uit op Times Square

Door: redactie

Katy Perry dook vrijdag opeens op in een foodtruck op het bekende Times Square in New York. De zangeres deelde daar korte tijd kersentaarten uit. Oplettende fans hadden de actie kunnen zien aankomen. Kort voor haar uitdeelactie twitterde Katy een foto van de foodtruck. ''24 uur open'', schreef ze daarbij.

Uit de foodtruck klonk Katy's nieuwe hit 'Bon Appetit', die ze eerder die dag lanceerde. De actie was dan ook een promo voor dit nummer, waarin Perry liefde vergelijkt met kersentaart. De zangeres deelde hoogstpersoonlijk een paar taarten uit en ging op de foto met toegestroomde fans.



Tweede single

Bon Appetit is de tweede single van haar aankomende album. Alhoewel er nog weinig bekend is over haar vijfde studioalbum, zoals de releasedatum en de titel, is wel zeker dat 'Bon Appetit' en haar laatste hit 'Chained to the Rhythm' op de plaat komen te staan.