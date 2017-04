Te huur: villa van Astrid voor 18.000 euro/maand

Annelies Roebben, TK

Wie droomt van een leven in de Hollywood Hills kan sinds kort bij Astrid terecht. De ex van John Bryan verhuurt de villa waar ze samenwoonden voor dik 18.000 euro per maand. Opmerkelijk, omdat het huis de grote inzet van hun vechtscheiding is. "We willen hier zo snel mogelijk weg", aldus Astrid en haar man Bram.

"Een tropische Balinese tuin. Een privépad dat naar de oceaan leidt en een stijlvol ingerichte villa." Ons hoeft men niet meer te vertellen hoe de Californische villa van Astrid Coppens eruitziet, maar op een Amerikaanse site haalt men alle superlatieven uit de kast om het huis verhuurd te krijgen. En dat is nodig, want het voormalige liefdesnest van Astrid en John kost maar liefst 19.950 dollar -ruim 18.000 euro - per maand. Aanvankelijk was dat zelfs 24.900 dollar (bijna 23.000 euro), maar door de korting hopen Astrid en Bram sneller een kandidaat-huurder te vinden. En dat zou wel snel kunnen lukken, want hun vraagprijs is een 'koopje' in de sterrenbuurt. "We zijn het beu ons leven on hold te zetten en in onzekerheid te leven", laat Astrid weten vanuit L.A. "We willen zo snel mogelijk verhuizen." Dat is nog niet gebeurd, maar de twee zijn wel volop op zoek naar een nieuwe woonst. Lees ook Minnares van John Bryan blijkt nu toch niet dood te zijn

