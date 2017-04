Vin Diesel maakt debuut als rapper

TK

28/04/17 - 09u48 Bron: ANP

© afp.

video Vin Diesel heeft zich donderdag tijdens de Billboard Latin Music Awards van een heel andere kant laten zien. De acteur dook als rapper op naast zanger Nicky Jam, die optrad met zijn single El Ganador.

Vin en Nicky, die zes Billboard Awards mee naar huis nam, kennen elkaar van de film 'xXx: Return of Xander Cage'. Daarin speelt Nicky een gastrol. "Vin is gek en dat bedoel ik op een goede manier", zei de zanger tegen Billboard. "Hij is gek op latino's en hij is er niet eens een. Hij wil zelfs Spaans spreken."



Het idee om samen op te treden kwam van Nicky. "Ik vroeg hem om een nummer samen te doen en hij wilde eigenlijk niet omdat hij verlegen was. Maar ik zei: ik ben ook geen acteur en ik heb dat ook gedaan. En ik was niet bang."