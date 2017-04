Johan Boskamp speelt mee in nieuwe Kampioenenfilm

Door: Annelies Roebben

27/04/17 - 22u46

Het is niet het acteerdebuut van Boskamp. Eerder speelde hij al in de flim, 'Plop en de Kabouterbaby'. © VTM.

Johan Boskamp gaat meespelen in de nieuwe film van F.C. De Kampioenen. In de derde langspeelfilm - 'Kampioenen Forever' - kruipt het 68-jarige woelwater in de huid van trainer.



De Nederlander krijgt de leiding over de ploeg van DDT. Het is niet het acteerdebuut van Boskamp. Eerder speelde hij al in de flim, 'Plop en de Kabouterbaby'. Toen gaf hij gestalte aan een circusdirecteur.



De derde Kampioenenfilm speelt zich deels af in Zuid-Afrika. Regisseur van dienst is opnieuw Jan Verheyen.