Viv Van Dingenen vecht tegen kanker: "Ik heb het lang voor mezelf gehouden, dan is het alsof die ziekte er niet is"

27/04/17 - 22u39 Bron: deredactie.be

Viv Van Dingenen lijdt aan eierstok- en baarmoederkanker. © photo news.

video Viv Van Dingenen lijdt aan eierstok- en baarmoederkanker. Dat heeft de actrice - bekend uit onder meer 'Thuis' en 'Witse' - vanavond geopenbaard in 'Van Gils & Gasten'. "Ik heb het heel lang voor mezelf gehouden, want dan lijkt het alsof die ziekte er niet is." Naar aanleiding van de actie Kom op Tegen Kanker doet Van Dingenen nu toch haar verhaal, "want dan dient die kanker misschien toch nog voor iets".

"Vandaag gaat het goed", verzekert Viv Van Dingenen in 'Van Gils en Gasten'. De actrice - in augustus wordt ze 52 jaar - heeft intussen vier chemokuren achter de rug. Toen ze de diagnose te horen kreeg, ging Van Dingenen naar eigen zeggen onmiddellijk "in vechtmodus".



"Daar beneden"

"Ik was er een beetje op voorbereid, al dacht ik dat het borstkanker ging zijn. Dus het was wel even schrikken dat het 'daar beneden' zat. Maar dan had ik onmiddellijk zoiets van 'Komaan, ik wil weten wat er moet gebeuren'. En ik heb mijn dossier volledig in handen genomen."



Het is voor het eerst dat Viv Van Dingenen haar verhaal naar buiten brengt. "Ik heb het heel lang voor mezelf gehouden en enkel aan mijn naaste vrienden en familie verteld. In het begin wil je dat zelf verwerken. Dan is het net alsof die ziekte er niet is."