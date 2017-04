YouTube lanceert wedstrijd: 'Best.Cover.Ever'

TK

27/04/17 - 11u00 Bron: ANP

Jason Derulo en Demi Lovato. © ap.

Beginnend zangtalent krijgt later dit jaar de kans een duet te zingen met een bekende artiest in een nieuw programma op YouTube.

In 'Best.Cover.Ever' kiezen in eerste instantie de Backstreet Boys, Demi Lovato en Jason Derulo een amateurzanger uit die de beste cover van hun nummer heeft ingestuurd. Het gaat om de liedjes As Long As You Love Me, Confident en Trumpets. Het videoplatform geeft deelnemers tot 19 mei de kans hun cover in te sturen.



Het programma wordt gepresenteerd door rapper en acteur Ludacris. YouTube kondigt binnenkort zelfs al de namen aan van de artiesten voor de tweede reeks.