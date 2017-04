Hier is ie weer: de legendarische lach van Van Looy

Door: redactie

26/04/17 - 23u45 Bron: VIER

Erik Van Looy (links) heeft het niet meer van het lachen bij Gert Late Night. © VIER.

video De lach van Erik is een waar begrip. Maar deze slappe lach overtreft alles. Geniaal!

De hartelijke van Erik Van Looy is door 'De Slimste Mens Ter Wereld' inmiddels legendarisch is op het Vlaamse tv-scherm...



Ook bij de derde aflevering van 'Gert Late Night' kon Erik zich niet inhouden en proestte het uit na aanleiding van een flauwe mop... Binnen de kortste keren lag de hele bank met alle gasten van Gert plat van het lachen, want is er iets aanstekelijker dan het gehik van Erik?



Bekijk hieronder het fragment: