Jonathan Demme (73), maker van 'Silence of the Lambs', overleden

De Amerikaanse regisseur Jonathan Demme, maker van de Oscarwinnende thriller 'The Silence of the Lambs', is vandaag op 73-jarige leeftijd aan een slepende ziekte overleden. Dat meldt de vakwebsite IndieWire.

Demme maakte in zijn filmcarrière een reeks films om u tegen te zeggen. Behalve de klassieker over massamoordenaar Hannibal Lecter, blikte hij ook dé iconische Aids-prent 'Philadelphia' in, één van de beste concertfilms ooit ('Stop making sense' van de New Yorkse band Talking Heads), de remake van een van de beste films ooit ('The Manchurian Candidate').



Demme leerde het vak in Groot-Brittannië, in de beroemde filmstal van Roger Corman, bij wie hij debuteerde met het door hem geschreven 'Caged Heat'. In dezelfde low-budgetcategorie scoorde hij ook met 'Crazy Mama'.



Andere bekende films van hem zijn 'Melvin and Howard' (over de fictieve ontmoeting tussen een gewone man en de excentrieke miljardair Howard Hughes), 'Married to the Mob', het briljante 'Something Wild' en het wrange 'Rachel getting married'.