Rani De Coninck openhartig over overleden zus

26/04/17 - 17u58 Bron: vtmnieuws.be

Rani De Coninck © VTM.

video Joe-dj Rani De Coninck vertelde op de radio over haar overleden zus. Dat deed ze naar aanleiding van de 'Heilige Broer- en Zusdag' van Joe-presentatoren Sven Ornelis & Anke Buckinx.

"30 jaar geleden is mijn zus verongelukt, en net zoals Anke vanmorgen vertelde over haar overleden broer, is toen ook de hemel op mijn hoofd gevallen. Enkele jaren later heb ik die fameuze knop omgedraaid en ben ik voor haar beginnen te leven, omdat zij het niet meer kon."

"Sinds die dag heb ik het gevoel dat we alles samen doen en geniet ik intens van de kleine dingen in het leven. Mijn andere twee zussen en broer hoor ik eigenlijk veel te weinig, maar elk contact dat we hebben gaat zonder woorden van hart tot hart, omdat we zo goed weten wat echt telt in het leven", vertelde Rani.