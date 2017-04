Xandee is weer thuis, "maar of het ooit nog helemaal goedkomt..."

TK

Xandee en haar vriend Jorg © rv.

Na een dikke drie maanden heeft Xandee, oftewel Sandy Boets, het ziekenhuis mogen verlaten. Ze onderging in totaal negen operaties, allemaal onder volledige narcose: driemaal aan haar hart, zesmaal aan haar been. "Ik heb nu overal littekens", klinkt het in Dag Allemaal.

"De eerste keer dat mijn dochters me in 't ziekenhuis kwamen bezoeken, hing ik vol draadjes", vertelt Sandy. "Geen prettige aanblik. Maar bon, er zijn mensen die ergere dingen hebben meegemaakt. Ik moet blij zijn dat ik er nog ben, want het heeft niet veel gescheeld."



Intussen is haar hart weer helemaal in orde. "Sinds ze die kunstklep hebben geplaatst zijn er geen problemen meer. Alleen: die klep maakt een heel irritant tikkend geluid. Iedereen hoort dat. Ik voel me soms de Tikkende Krokodil uit 'Peter Pan'. Een vervelend nevenverschijnsel waarmee ik zal moeten leren leven."



Haar voet, dat is echter een ander verhaal. "Ze weten zelfs niet óf het ooit nog goed komt. Enige verbetering kan, zo zeggen ze, pas ten vroegste over vijf maanden optreden. Er moest een heel stuk spier worden verwijderd. Uitgerekend de spier waarmee je je voet naar omhoog of naar beneden beweegt."



Ze kijkt nu wel anders tegen het leven aan. " Ik was allesbehalve een ochtendmens. Nu kan ik niet vroeg genoeg uit de veren zijn, zelfs als Jorg uit werken is. 'Geniet van je dag' is nu mijn motto. En koester de momenten dat je samen kan zijn, want 't kan snel gedaan zijn."



