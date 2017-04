Lady Gaga steunt vriendin met kanker op Coachella

© photo news.

video Lady Gaga stond dit weekend voor de tweede keer op het podium van Coachella. De zangeres nam tijdens haar set de tijd om een eerbetoon te geven aan een van haar vriendinnen, die lijdt aan kanker. Ze droeg het nummer 'Edge Of Glory' aan haar op.

Op haar album Joanne staat er ook een bonusnummer: 'Grigio Girls'. Het gaat over haar vriendschap met Sonja Durham, die vecht tegen het laatste stadium van kanker. Gaga droeg dit weekend 'Edge of Glory' aan haar op. "Mijn vriendin Sonja is erg ziek en ik hou zo veel van haar. Als het voor jullie ok is, zou ik graag dit nummer voor haar zingen", vertelde ze aan het publiek. Ze bracht het lied daarna akoestisch.

Lees ook Lady Gaga skypet met prins William