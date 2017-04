Walk of Fame-ster van Trump alweer beschadigd

TK

24/04/17 - 10u29 Bron: ANP

In oktober werd de ster ook al eens vernield. © epa.

De ster van Donald Trump op de Hollywood Walk of Fame krijgt het zwaar te verduren. De tegel is opnieuw het slachtoffer geworden van vandalisme. Een onbekende schreef met een viltstift 'Fuck Trump" op de ster, zo meldt TMZ.

In oktober werd de ster van Donald Trump ook al flink toegetakeld. Een zekere James Otis gebruikte toen een pikhouweel om de straattegel met de naam van de Amerikaanse president compleet te vernielen. Otis werd opgepakt en kreeg drie weken taakstraf en een boete van 4000 euro. De straattegel van Trump op de beroemde Hollywood Boulevard werd toen vervangen.



De politie in Los Angeles zegt niets te weten van het nieuwe incident en heeft nog geen dader in beeld, maar laat weten dat de bekladding met viltstift makkelijk verwijderd kan worden met een speciaal middel.